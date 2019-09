MSZ potępia atak na rafinerie w Arabii Saudyjskiej

Źródło: PAP

MSZ potępiło we wtorek atak na rafinerie w Arabii Saudyjskiej. Według resortu spraw zagranicznych stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa w całym regionie i negatywnie wpływa na globalną gospodarkę. MSZ wyraziło też nadzieję, że na skutek ataku nie dojdzie do eskalacji konfliktu w tym regionie.