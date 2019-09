Sygnatariuszami porozumienia są: wojewoda kujawsko-pomorski, Polskie Koleje Państwowe, PKP CARGO, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i gmina Nowa Wieś Wielka. Porozumienie przewiduje powstanie w ciągu roku spółki celowej, która będzie koordynować przygotowanie inwestycji.

Gośćmi uroczystości podpisania porozumienia byli m.in. sekretarz stanu w kancelarii premier Łukasz Schreiber oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

"To jest bardzo ważna inwestycja z wielu powodów. Jest to wielka szansa nie tylko dla Emilianowa, ale również całego regionu, okolic Bydgoszczy, ponieważ jest to pierwszy tego typu intermodalny terminal na tym terenie. To będzie terminal, który zostanie zbudowany na platformie kolejowo-drogowej, która będzie łączyć w sobie drogę kolejową 201 i drogę S10, docelowo będzie łączyć port lotniczy i będzie współpracować z portem na Wiśle. To będzie miejsce łączące pomiędzy portami nad Bałtykiem - Gdynią i Gdańskiem, a potem w perspektywie także w Szczecinie i Świnoujściu z Adriatykiem. Obecnie mamy w polskich portach duże zagęszczenie ładunków, a Emilianowo będzie tzw. portem zewnętrznym" - powiedział wiceminister Puda.

Wiceszef MIiR dodał, że Emilianowo będzie nowoczesnym, europejskim węzłem komunikacyjnym. Zaznaczył też, że inwestycja będzie prowadzona w trzech etapach: rozbudowa placu manewrowego i budowa drogi dojazdowej, dalsza rozbudowa placu, powstanie infrastruktury.

"To jest bardzo duża szansa na rozwój gospodarczy naszego regionu. Powstanie portu intermodalnego w Emilianowie to może być takie koło zamachowe dla regionu, a z czasem może przyczynić się do rozwoju infrastrukturalnego. Myślę o południowej obwodnicy kolejowej Bydgoszczy. Teraz podpisanie porozumienia, a kolejnym krokiem spółka celowa, a następnie realizacja. To impuls dla dalszego rozwoju. Od początku kadencji o to starałem się zabiegać i podpisanie porozumienia to dla mnie sprawa bardzo radosna" - podkreślił sekretarz stanu Schreiber, który jest posłem z Bydgoszczy.

Na znaczenie przyszłego terminale intermodalnego dla rozwoju regionu zwracali uwagę również poseł Tomasz Latos i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Podkreślili, że podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem trzech lat przygotowywania założeń inwestycji.

Intermodalny port ma powstać w rejonie stacji kolejowej Emilianowo, na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Miejsce znajduje się przy granicy miasta Bydgoszczy po południowej stronie obwodnicy. Obecnie ze stacji manewrowej są obsługiwane bocznice towarowe i jest ona wykorzystywana na postoje pociągów. Na linii kolejowej z Nowej Wsi Wielkiej do Maksymilianowa, czyli towarowej obwodnicy miasta jest prowadzony trzeci etap modernizacji. Jej celem jest usprawnienie przewozu towarów pomiędzy trójmiejskimi portami i Śląskiem.

W Emilianowie zgodnie z przygotowywaną koncepcją trasy S10 ma powstać też dwupoziomowy węzeł umożliwiający dojazd do Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego i do intermodalnego portu.

Niedaleko Emilianowa znajduje się również port lotniczy.

Intermodalny terminal ma być elementem wiążącym porty nad Bałtykiem z resztą. Planowane jest złożenie wniosku o uznanie tego przedsięwzięcia za rządową inwestycję strategiczną, co ułatwiłoby pozyskiwanie funduszy. Obecnie prowadzone są starania o uzyskanie przez Bydgoszcz statusu węzła sieci bazowej.(PAP)

