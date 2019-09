"Sztuczna inteligencja rozpędza możliwości państw, w ujęciu politycznym i społecznym. To co się dzieje na świecie sprawia, że nie ma tu żadnych wątpliwości. Przykładowo w Niemczech IBM uczestniczy w projekcie centrum badawczego komputerów kwantowych, które ma budować rozwiązania wokół tej technologii" - powiedział Szymczuk podczas konferencji prasowej.

"Lokalnie wyróżniłbym 3 obszary niezbędne, by nadążać za globalnym rozwojem: zaangażowanie w złożone architektury hybrydowe z rozwiązaniami chmurowymi, które pozwalają aplikacje skonteneryzować i rozwijać w jednym miejscu. Daje to przestrzeń do rozwoju algorytmów, które zagwarantują firmom i społeczeństwom lepszą efektywność, jakość życia, bezpieczeństwo, czy diagnostykę lekarską. Kolejny obszar to AI i następnie kapitał ludzki i umiejętności" - dodał dyrektor generalny IBM Polska.

W rozwoju kapitału ludzkiego Szymczuk podkreślił sposób w kształceni są młodzi ludzie i ich gotowość sprostania wyzwaniom.

"W tych czasach należy cały czas się uczyć. Z naszych badań wynika, że 2 lata temu kluczowe były kompetencje techniczne. Obecnie to, co zgłaszają szefowie globalnych firm to gotowość do zmiany, umiejętność uczenia, umiejętność pracy w zespole. Dopiero potem są twarde umiejętności" - zaznaczył szef IBM Polska.

Ponadto podał, że o tym, jakie zaległości ma Polska wskazuje adopcja chmury, gdzie nasz kraj jest na 27. miejscu na 28 krajów unijnych. Niemniej znajomość usług w chmurze rośnie wśród Polaków. IBM powołuje się na zlecone przez siebie badania, które wskazują że już 78% Polaków deklaruje znajomość usług w chmurze. A kluczowe dla polskich klientów jest jej bezpieczeństwo, gwarancja, że dane nie zostaną utracone i usługi chmurowe dostarczane przez dużą, wiarygodną firmę.

Szymczuk podkreślił ponadto, że obecne tendencje globalne zmierzają do tego, aby AI rozszerzała zdolności i kompetencje człowieka, co przejawia się w zjawisku augmentented inteligence jako alternatywy dla AI.

"Chodzi o to, aby człowiek pozostał w centrum zmian technologicznych. Inna kwestia, gdzie trwa globalna dyskusja - to, czy właściciel danych ma zostać właścicielem działania na nich sztucznej inteligencji. Jest to istotne w obliczu wielkich social mediów. Kolejna sprawa to przejrzystość algorytmów, które realizuje AI. Jest to najtrudniejsze do skontrolowania, a jednocześnie niezwykle ważne" - wymienił Szymczuk.

IBM to światowy lider w obszarze oprogramowania, usług i technologii dla biznesu opartych o sztuczną inteligencję, dostępnych w chmurze. Firma jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

>>> Czytaj też: Libra już budzi lęk. Dlaczego banki centralne na całym świecie boją się waluty Facebooka?