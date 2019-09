"Dzięki uruchomieniu projektu Utgard umacniamy naszą pozycję w Norwegii. To kolejny, ważny element realizacji naszej strategii w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym. Zrealizowany przed czasem i poniżej zakładanego budżetu - stanowi doskonały przykład tego, że warto współpracować z doświadczonym partnerami. Co więcej, wykorzystując istniejącą infrastrukturę obszaru wydobywczego Sleipner, gdzie Lotos ma 15 proc. udziałów, pozwala na osiągnięcie dodatkowych synergii operacyjno-biznesowych" - powiedział prezes Mateusz A. Bonca, cytowany w komunikacie.

Udziałowcem koncesji jest spółka Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge), a operatorem Equinor. Złoże Utgard zlokalizowane jest w centralnej części Morza Północnego na głębokości 3 700 m (przy głębokości wody 110 m). Leży ok. 21 km od istniejącej infrastruktury hubu Sleipner, na granicy szelfu norweskiego i brytyjskiego, co czyni je pierwszym złożem transgranicznym zagospodarowanym przez Equinor Energy. Spółka ta posiada 38,44 proc. udziałów na tej koncesji i jest jej operatorem. Udział Lotos Norge wynosi 17,36 proc. Pozostali partnerzy to: Equinor UK (38,44 proc.) i KUFPEC Norway (6,2 proc.), podano także.

Projekt zakończono ok. 3 miesiące szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram, uzyskując 25 proc. oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. Złoże zagospodarowano w trybie tzw. "szybkiej ścieżki". Dzięki niemu faza realizacyjna zajęła mniej niż 3 lata od momentu zatwierdzenia planu zagospodarowania złoża (PDO) w styczniu 2017 roku, poinformowano.

Utgard wykorzystuje pobliską infrastrukturę Sleipner, co zapewnia dodatkowe synergie i wartość dodaną dla całego hubu Sleipner - obok Heimdal, jednego z dwóch głównych obszarów działalności Lotosu w Norwegii. Szacowane rezerwy wydobywalne złoża Utgard to około 40 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), z czego na Lotos przypada 17,36 proc. udziałów, czytamy także.

Prezes Bonca szacował niedawno, że docelowo produkcja Lotosu ze złoża Utgard będzie wynosiła ok. 5 tys. baryłek dziennie.

Wydobycie odbywa się za pomocą dwóch odwiertów połączonych ze złożem Sleipner rurociągiem podwodnym. Infrastruktura znajduje się po norweskiej stronie granicy, natomiast odwierty znajdują się zarówno po stronie brytyjskiej, jak i norweskiej. Większość zasobów znajduje się po stronie norweskiej, a Utgard jest zdalnie operowany z norweskiego złoża Sleipner. Utgard wykorzystuje również istniejącą infrastrukturę Sleipner do oczyszczania gazu i zatłaczania odseparowanego CO2. Niezbędne modyfikacje w obszarze wydobywczym Sleipner pod obecne podłączenie wykonano w 3 kw. 2018 r., podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Płomiński: Atak na rafinerie to krok w stronę otwartej wojny na Bliskim Wschodzie [WYWIAD]