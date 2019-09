Tauron rozpocznie rozmowy ws. rozszerzenia prac na budowie bloku w Jaworznie



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przystąpi do negocjacji z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie, podała spółka.

"Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o., spółka zależna od emitenta, otrzymała wniosek konsorcjum Rafako S.A. - Mostostal Warszawa S.A. stanowiący zaproszenie do negocjacji w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum zaproponowało wykonanie dodatkowych prac, które pozytywnie wpłyną na parametry techniczno-środowiskowe bloku oraz umożliwią rozszerzenie tzw. pola paliwowego bloku (dopuszczenie szerszego asortymentu węgla), co pozwoli optymalizować koszty produkcji energii elektrycznej, wyjaśniono

"W ocenie konsorcjum prace dodatkowe przyniosą grupie kapitałowej emitenta wymierne korzyści finansowe i eksploatacyjne. Konsorcjum wskazuje, że zgoda emitenta na ewentualne rozszerzenie zakresu prac może mieć wpływ na harmonogram realizacji budowy bloku i wartość umowy" - czytamy dalej.

W związku z powyższym Nowe Jaworzno Grupa Tauron przystąpi do negocjacji propozycji przedstawionych przez konsorcjum, podsumowano.

W lipcu Tauron podał, że stan zaawansowania prac na budowie bloku 910 MW w Jaworznie wyniósł 93%.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)