Źródło: PAP

Złoty ustabilizuje się wobec euro w przedziale 4,34-4,35 w najbliższych tygodniach – uważają ekonomiści. Dochodowość polskich SPW będzie zróżnicowana – na krótkim końcu krzywej rentowności dojdzie do uspokojenia, a na długim końcu do spadków do 2,2 proc.