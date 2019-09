W 2013 roku sąd ten uznał, że banki naruszyły prawa klientów, ponieważ nie poinformowały ich właściwie o ryzykach związanych z kredytami hipotecznymi we frankach.

Sąd nakazał też wówczas bankom przewalutowanie kredytów na chorwackie kuny po kursie, który obowiązywał, gdy pożyczki te były zaciągane, i zastosowanie stałej stopy procentowej.

Kurs franka szwajcarskiego było o połowę niższy, gdy popularne były kredyty we frankach. Banki odwołały się od tej decyzji, ale wtorkowy wyrok Sądu Najwyższego położył kres ich apelacjom.

Stowarzyszenie Franak (chorw. frank) reprezentujące 125 tys. osób, które ucierpiały z powodu pożyczek we frankach szwajcarkich, oznajmiło we wtorek, że wyrok sądu otwiera drogę do wystąpienia o odszkodowania jego członków.

