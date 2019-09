Porozumienie o promowaniu i rozwijaniu współpracy między sektorami biznesowymi obu krajów ma zostać podpisane podczas środowych polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych w Bukareszcie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefowej rumuńskiego rządu Viorici Dancili - wskazało MPiT.

"Celem porozumienia jest zwiększenie handlu towarami i usługami oraz zacieśnienie współpracy w zakresie ułatwiania ścieżki wzrostu i rozwoju dla MŚP" - powiedziała PAP minister Emilewicz. Dodała, że umowa dotyczy też "określenia dalszych inicjatyw współpracy między przedsiębiorstwami i opracowania dobrych praktyk".

"Wspólnie chcemy upraszczać procedury i niwelować problemy, przed którymi stoją przedsiębiorcy. Poprzez regularną wymianę doświadczeń zacieśniamy nasze partnerstwo i zwiększamy perspektywy rozwoju MŚP, start-upów i klastrów działających w obu krajach" - podkreśliła szefowa MPiT.

Według resortu przedsiębiorczości i technologii sygnatariuszami umowy będą minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz rumuński minister środowiska biznesu, handlu i przedsiębiorczości Stefan-Radu Oprea. Podpisaniu porozumienia ma towarzyszyć konferencja prasowa z udziałem premierów rządów.

Środowe konsultacje mają się rozpocząć o godzinie 10 w Victoria Palace. Po ceremonii otwarcia zaplanowano spotkania ministerialne.

Według danych GUS wartość polskiego eksportu do Rumunii wyniosła w 2018 roku 19 316,4 mln zł, a importu - 8 686,4 mln zł. Oznacza to odpowiednio 2,1-proc. udział w eksporcie Polski ogółem i 0,9-proc. udział w ogólnym imporcie naszego kraju. Do Rumunii sprzedajemy głównie maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części; pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu; tworzywa sztuczne i artykuły pochodne. W pierwszej trójce towarów, które sprowadzamy z Rumunii są natomiast: pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu; maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części; tworzywa sztuczne i artykuły pochodne.

