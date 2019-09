Na Comex w N.Jorku miedź drożeje o 0,15 proc. do 2,6310 USD za funt.

Amerykańska Rezerwa Federalna przygotowuje się do obniżki stóp procentowych - taka decyzja może zostać ogłoszona po zakończeniu posiedzenia Fed. Może to być sygnałem dla rynków, że amerykańska gospodarka i popyt w USA nie są zbyt mocne.

Inwestorzy będą też z uwagą śledzić komunikaty z Fed o trajektorii łagodzenia polityki monetarnej poza oczekiwaną w środę obniżką kosztu pieniądza.

Nastroje na globalnych rynkach poprawiają się tymczasem po informacjach z Arabii Saudyjskiej, że produkcja ropy do końca września zostanie przywrócona do stanu, jaki istniał przed sobotnimi atakami na dwie saudyjskie rafinerie. Takie zapewnienie przekazał we wtorek minister energetyki Arabii Saudyjskiej książę Abdel Aziz ibn Salman.

We wtorek miedź na LME staniała o 49 USD, czyli 0,8 proc., do 5.821 USD za tonę.

>>> Czytaj też: Atak na rafinerie to krok w stronę otwartej wojny na Bliskim Wschodzie [WYWIAD]