"[…] zarządca, ustanowiony dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym, złożył do Prokuratury Rejonowej Katowice - Południe w Katowicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw z wnioskiem o ściganie, w którym zawiadomił o możliwości popełnienia przez członków zarządu spółki następujących przestępstw



1) przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. polegającego na przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej w postaci serwera spółki oraz danych znajdujących się na nim, co uniemożliwiło prowadzenie przez spółkę działalności;



2) przestępstwa z art. 268 § 2 i 3 k.k. polegającego na nieuprawnionym zniszczeniu, uszkodzeniu, usunięciu lub zmianie zapisów (na informatycznym nośniku danych) istotnych informacji albo udaremnieniu lub znacznym utrudnieniu osobie uprawnionej zapoznanie się z tymi informacjami, co wyrządziło znaczną szkodę majątkową spółce;



3) przestępstwa z art. 268a § 1 i 2 k.k. polegającego na nieuprawnionym niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu, zmienianiu lub utrudnianiu dostępu do danych informatycznych albo podejmowaniu czynności, które w istotnym stopniu zakłócają lub uniemożliwiają automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, czym wyrządzono znaczną szkodę majątkową spółce;



4) przestępstwa z art. 276 § 1 k.k. polegającego na doprowadzeniu do zniszczenia, ukrycia lub usunięcia dokumentów spółki znajdujących się na jej serwerze, przez osoby które nie miały prawa wyłącznie nimi rozporządzać;



5) przestępstwa z art. 303 § 1 i 2 k.k. polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej spółce przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej Spółki albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając bądź ukrywając dokumenty dotyczące tej działalności, przez co wyrządzono Spółce znaczną szkodę majątkową" - czytamy w komunikacie.



Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Czas przenosin w globalnym biznesie. Kto i gdzie ucieka?