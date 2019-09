Jak podała rzeczniczka GIOŚ w informacji przesłanej PAP, bezpośrednim powodem wezwania gmin do sprawdzenia procedur była sierpniowa awaria kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie.

"Na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wojewódzkie Inspektoraty skierowały do gmin informacje o konieczności sprawdzenia procedur na wypadek poważnej awarii" - poinformowała. Sprawdzenie przez gminy procedur "jest wezwaniem do uporządkowania wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska".

"Liczymy na to, że gminy, które są organami nadzorującymi dla oczyszczalni gminnych, na przykładzie fatalnych dla środowiska skutków awarii w MPWiK w Warszawie i doprowadzenia do katastrofy ekologicznej w Wiśle, potraktują priorytetowo wezwanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska" - podkreśliła Borowska.

W przyszłym roku mają się ponadto odbyć kontrole oczyszczalni w całej Polsce.

Kilka dni po awarii w Warszawie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zarządzeniem skierowanym do Wód Polskich zlecił kontrole instalacji ściekowych w całym kraju. Instalacje mają być sprawdzone pod względem funkcjonowania systemów zabezpieczających, a także pod kątem pozwoleń wodnoprawnych.

Rzeczniczka GIOŚ podkreśliła, że w przypadku oczyszczalni ścieków w pozwoleniu wodnoprawnym są określone "substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, których występowanie determinuje konieczność zastosowania procedur poważnej awarii".

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do oczyszczalni "Czajka".(PAP)