Źródło: PAP

Słabe wyniki dot. produkcji przemysłowej w sierpniu sugerują spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w trzecim kwartale z 4,5 proc. do ok. 4 proc. rok do roku - ocenił analityk ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki, komentując czwartkowe dane GUS.