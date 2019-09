Co szóstej osobie zdarza się jeździć bez ważnego biletu, a w grupie do 24. roku życia nawet co czwartej, wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Obecnie na liście BIG InfoMonitor znajduje się ponad 101 tys. "gapowiczów", a łączny dług z tytułu kar za jazdę bez biletu przekracza 128 mln zł.