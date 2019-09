Miesiąc po światowej premierze rewolucyjnego modelu ID.3 podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie, najnowszy w pełni elektryczny samochód Volkswagena zostanie zaprezentowany w Polsce. ID.3 jest pierwszym autem marki stworzonym w oparciu o modułową platformę MEB. Będzie go można zobaczyć już 9 października podczas „Impact mobility rEVolution’19” w Katowicach. „ID.3 to coś więcej niż tylko nowy model. Volkswagen sprawia, że samochód elektryczny nie będzie już niszowy” – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen.

ID.3 rozwiewa wszelkie wątpliwości związane z ograniczonym zasięgiem elektrycznych samochodów. Model ten będzie można zamówić z jednym z trzech akumulatorów, które różnią się pojemnością. Do wyboru są trzy warianty – 45 kWh, 58 kWh oraz 77 kWh. Zależnie od wybranego akumulatora zasięg auta wynosi od około 330 do 550 km (według WLTP). Prądem o mocy 100 kW akumulator można naładować w ciągu 30 minut do poziomu, który zapewnia zasięg 290 km. W Polsce cena Volkswagena ID.3 w wersji podstawowej będzie wynosić mniej niż 130 000 złotych.

Dokąd pędzi mobilna rewolucja? Jak nadać jej tempo i kierunek akceptowalny przez biznes jak i społeczeństwa? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy technologii, motoryzacji i logistyki spotykający się 9 i 10 października na Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 6 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie 150 mówców i ponad 5000 uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży politycy i menedżerowie z Polski i z regionu CEE. Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem mobility, jak: Volkswagen Group Polska, Volkswagen Financial Services, Volvo Polska, Mercedes-Benz, Man, PKN ORLEN, Tauron, Mastercard, Olx, Grupa Azoty i ABB, a także Northvolt, Umicore, Ertico, Ampaire czy Urząd Dozoru Technicznego, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Impact mobility rEVolution'19 to wszystko co ważne i nowe m.in. w dziedzinie zeroemisyjnych napędów, samochodów w sieci, nowych modeli biznesowych i rozwiązań dla smart city.