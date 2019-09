Afganistan: Co najmniej dziewięcioro cywilów zginęło omyłkowo w ataku drona

Źródło: PAP

Co najmniej dziewięcioro cywilów zginęło, a sześcioro zostało rannych w czwartek na wschodzie Afganistanu w ataku drona, który miał uderzyć w cele bojowników dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) - podały oficjalne źródła, przyznając się do pomyłki.