ZE PAK miał 24,63 mln zł zysku netto, 38,74 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 24,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 36,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,74 mln zł wobec 25,99 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 710,9 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 517,05 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 37,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 406,03 mln zł w porównaniu z 982,84 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym półroczu, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w grupie zwiększyła się sprzedaż energii elektrycznej z 4,27 TWh do 4,64 TWh, tj. o 8,66%. Wzrost sprzedaży był efektem większej o 54,57% sprzedaży energii z obrotu, sprzedaż energii z produkcji własnej spadła o 0,38 TWh, tj. o 13,1%. O poziomie produkcji w dużym stopniu decydowały relacje między ceną energii na rynku spot a ceną uprawnień do emisji CO2. Równocześnie w I półroczu 2019 roku do 269,15 złotych/MWh, tj. o 37,41%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej. Skumulowany wpływ obu wyżej wymienionych czynników spowodował, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (pomniejszone o podatek akcyzowy) wyniosły 1 231 699 tys. zł i w porównaniu do I półrocza 2018 roku zwiększyły się o 398 596 tys. zł, tj. o 47,84%" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 23,96 mln zł wobec 93,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

