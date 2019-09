Andrzej Duda wizytę w USA rozpocznie od mszy św. w kościele Świętego Krzyża w miejscowości New Britain w stanie Connecticut, a następnie para prezydencka spotka się z przedstawicielami Katedry Polskiej w Central Connecticut State University.

Podczas późniejszej uroczystości w Parku Walnut Hill prezydent wręczy odznaczenia zasłużonym przedstawicielom Polonii. Planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy.

W poniedziałek, w przeddzień debaty generalnej tegorocznego 74. Zgromadzenie Ogólnego ONZ, polski przywódca spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jak zaznaczył szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, polska strona otrzymała od partnerów amerykańskich ponad tydzień temu propozycję zorganizowania takiego spotkania w poniedziałek 23 września.

"Spotkanie odbędzie się na zaproszenie Donalda Trumpa, on jest jego gospodarzem. Prezydenci odbędą rozmowę +w cztery oczy+, następnie będą miały miejsce rozmowy delegacji" - poinformował Szczerski.

Jak dodał, polska strona dąży do tego, by w jego trakcie została podpisana deklaracja dotycząca szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. "Taka była nasza propozycja, by tę deklarację w czasie tego spotkania podpisać" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Deklaracja miała być podpisana podczas planowanej na wrzesień wizyty Trumpa w Polsce; prezydent USA miał m.in. wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Trump przełożył jednak wówczas swój przyjazd ze względu na nadciągający na Florydę huragan Dorian.

Według Szczerskiego, prezydenci poruszą także tematy związane z dwustronną współpracą energetyczną oraz współpracą w dziedzinie nowych technologii. "Wszystko odbywa się także w tym kontekście naszych starań, które pewnie niedługo będą ostatecznie domknięte, o zniesienie wiz amerykańskich dla Polaków. To też pewnie będzie jednym z tematów rozmów zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z Polonią amerykańską" - zapowiedział Szczerski.

Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego wymaga w świetle amerykańskiego prawa, by odsetek odmów przyznania wiz obywatelom danego państwa był mniejszy niż 3 proc. W przypadku Polski dotąd był on wyższy. Odsetek ten jest liczony corocznie na koniec września.

W poniedziałek, zanim dojdzie do spotkania z prezydentem Trumpem, polski przywódca weźmie udział w inauguracji Szczytu Klimatycznego zorganizowanego przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Następnie prezydent spotka się z mediami. Szczerski zaznaczył, że w trakcie szczytu prezydent zgłosi polskie propozycje działań na rzecz klimatu, które nasz kraj podjął w ostatnim czasie lub ma w planach podjąć.

Następnie prezydent otworzy polską salę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Szef gabinetu prezydenta wyjaśnił, że zgodnie z tradycją kraje kończące niestałe członkostwo w RB ONZ - polskie dwuletnie członkostwo zakończy się 31 grudnia b.r. - przekazują upominki do siedziby ONZ. Polska zdecydowała się, by tym razem był to "polski pokój". Jak mówił Szczerski, jedna z sal tuż przy sali obrad RB ONZ zostanie wyposażona w meble według polskiego projektu.

Następnie Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu wysokiego szczebla na temat wolności religijnej pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po tej debacie dojdzie do bilateralnego spotkania prezydentów Polski i USA, po którym Andrzej Duda spotka się też z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto. Ostatnim punktem tego dnia będzie spotkania prezydenta z przedstawicielami mediów

We wtorek rano prezydent wysłucha wystąpienia Donalda Trumpa w czasie debaty generalnej 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Następnie spotka się mediami.

Kolejnym punktem wizyty w ONZ są dwa spotkania bilateralne prezydenta: z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid oraz z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem

Późnym popołudniem polski prezydent będzie miał wystąpienie podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Tegoroczne wystąpienie prezydenta będzie się koncentrowało wokół trzech wartości: pokoju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju" - poinformował szef gabinetu prezydenta RP.

Wieczorem polska para prezydencka weźmie udział w obiedzie wydanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dla uczestników sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według Szczerskiego będzie to kolejna okazja do rozmów kuluarowych i zapewne dojdzie wtedy do kolejnej rozmowy Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

W środę rano prezydent będzie uczestniczył w spotkaniu poświęconym 30-leciu Konwencji Praw Dziecka, a także w debacie nt. intensyfikacji działań na rzecz wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju.

Tego dnia prezydent odbędzie też bilateralna rozmowę z sekretarzem generalnym ONZ. Planowane jest też spotkanie pary prezydenckiej ze środowiskami żydowskimi na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku. Wylot pary prezydenckiej z Nowego Jorku do Warszawy planowany jest na środę wieczór.

Z Nowego Jorku Marzena Kozłowska (PAP)

autor: Marzena Kozłowska