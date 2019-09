Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Cedrob złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 20 września, sprawa jest w toku.

"Na czym polega koncentracja: Nabycie przez Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku części mienia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie" - czytamy w komunikacie.

"Cedrob planuje nabycie przedsiębiorstwa należącego do spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie na podstawie umowy dzierżawy. Spółka Cedrob wraz ze spółkami zależnymi prowadzą działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż" - podano dalej.

Spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwo tej spółki prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie produkcji i sprzedaży mięsa wieprzowego i różnego rodzaju wędlin, podano także.

W zeszłym tygodniu Cedrob podał, że zakup majątku Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji, a także zapewnienie kapitału obrotowego oraz odbudowanie rynku może pochłonąć ponad 250 mln zł.

Na początku września Cedrob zawarł umowę produkcji na powierzonych surowcach z zarządcą ZM Henryk Kania w restrukturyzacji. Mięsny potentat z Ciechanowa planuje wznowienie produkcji w zakładach przetwórczych restrukturyzowanej spółki w Goczałkowicach, Pszczynie i Mokrsku już na początku października. W pierwszym etapie planowane jest osiągnięcie produkcji na poziomie 1 200 ton miesięcznie. Docelowo, po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas się rozwijają, Grupa Cedrob planuje mieć udział w rynku przetwórczym na poziomie 8-10 tys. ton miesięcznie w perspektywie 5-ciu lat i nie wyklucza dalszej ekspansji.

Grupa kapitałowa Cedrob jest liderem rynku produkcji drobiu oraz wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce w 100% kontrolowanym przez polski kapitał. Dwa lata temu poprzez nabycie Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Cedrob rozpoczął proces konsolidacji przetwórstwa mięsnego w grupie i dziś jest lokowany w pierwszej piątce tego segmentu rynkowego w Polsce. Po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacyjnego i włączeniu przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania w swoje struktury, Cedrob będzie niekwestionowanym numerem trzy na rynku sprzedaży wędlin i przetworów z mięsa, z aspiracjami do miejsca drugiego, podkreślono w materiale.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)