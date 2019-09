Wiceminister odniósł się w ten sposób do wypowiedzi francuskiego prezydenta, który w drodze na szczyt klimatyczny ONZ miał ocenić, że to Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska.

Według doniesień francuskich mediów, Emmanuel Macron przypomniał, że w czerwcu na szczycie UE cztery kraje członkowskie - Polska, Czechy, Estonia i Węgry - zablokowały zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, jaką wszystkie państwa unijne miałyby osiągnąć do 2050 r. Prezydent Francji wskazał, że odpowiedzialna jest za to Polska.

"Moim celem jest przekonać inne kraje, by ruszyły" - mówił prezydent i wezwał młodych, by demonstrowali w Polsce. "Niech jadą manifestować w Polsce! By mi pomóc zmobilizować tych, których nie mogę zmobilizować do zmiany!" - powiedział Macron cytowany przez "Le Parisien".

"Nie będziemy radzić żadnym grupom protestującym, żeby odwiedzały Francję, bo jest wystarczająco wielu protestujących we Francji. Życzymy natomiast naszym partnerom z Unii Europejskiej tego, by równie skutecznie realizowali cele zawarte w Protokole z Kioto w zakresie redukcji emisji CO2" – powiedział PAP Szynkowski vel Sęk.

Jak dodał, "paradoksalnie jest tak, że cele Porozumienia paryskiego mogą być realizowane m.in. dzięki sukcesowi konferencji klimatycznej w Katowicach i tzw. Katowice Rulebook, który jest czymś w rodzaju przepisów wykonawczych dla tego porozumienia".

"Mam nadzieję, że prezydent Macron ma świadomość tego, jak wiele Polska wykonała już w zakresie starań w kwestii redukcji CO2 i zarówno w tym obszarze, jak i innych będzie unikał tego rodzaju pouczanek, które w jego przypadku stają się już męczące" – podkreślił wiceminister.

W poniedziałek w Nowym Jorku odbędzie się szczyt klimatyczny zorganizowany w przeddzień debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wezmą w nim udział szefowie rządów i państw z ok. 60 krajów, w tym prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Francji.

>>> Czytaj też: Macron wezwał młodych do protestów w Polsce. To Warszawa "blokuje wspólne działania UE na rzecz klimatu"