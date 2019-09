To już kolejne zaangażowanie Tauronu w poszukiwania współpracy z młodymi firmami, pod kątem znajdowania i wdrażania innowacji. Tauron był też m.in. głównym partnerem rozpoczętego w 2016 r. programu Pilot Maker Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego łączyć korporacje ze startupami w obszarze nowych technologii.

Jak poinformował w poniedziałek Tauron, w kolejnej, czwartej już edycji również koordynowanego przez PARP programu KPT ScaleUP, poszukuje współpracy z młodymi firmami w obszarach m.in. projektowania inteligentnej energetyki domowej, automatyzacji i robotyzacji, nowoczesnej obsługi klienta, zastosowania internetu rzeczy w smart city i przemyśle 4.0, machine learning czy data mining.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby Tauron pozostał liderem transformacji energetycznej w Polsce. Kluczowymi obszarami zmian są energetyka rozproszona, innowacje z przewodnią rolą digitalizacji oraz klientocentryczność. Dlatego w nowym naborze oczekujemy projektów z obszaru smart home, smart city, przemysłu 4.0, nowoczesnej obsługi klienta B2B i B2C czy inteligentnych usług sieciowych” – wymienił wiceprezes koncernu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Pod tym kątem w rozpoczętym w poniedziałek naborze do KPT ScaleUP Tauron chce preferować wykorzystanie chatbotów, machine learning i sztucznej inteligencji do usprawnienia obsługi klienta oraz cyfryzacji sprzedaży. Pożądane będą też rozwiązania z obszaru smart home i pomysły, które przyczynią się do automatyzacji procesów przemysłowych i usług w zakresie zarządzania energią.

Akceleratorem (czyli pośrednikiem między startupem i koncernem, jednym z dziesięciu wybranych przez PARP) w programie KPT ScaleUP jest Krakowski Park Technologiczny.

„Aplikować do KPT ScaleUP może każdy startup, który ma w swoim portfolio rozwiązanie odpowiadające potrzebom zdefiniowanym przez odbiorców technologii, czyli firmy przemysłowe będące partnerami akceleratora, m.in. grupa Tauron – zaznaczył, cytowany w informacji koncernu, kierownik KPT ScaleUp Bartosz Józefowski.

„Takie rozwiązanie należy opisać w formularzu zgłoszeniowym, który następnie zostanie szczegółowo oceniony przez zespół KPT ScaleUP oraz odbiorców technologii. Autorzy najlepszych pomysłów – czyli takich, które najściślej wpisują się w priorytety partnerów oraz najpełniej odpowiadają na ich potrzeby – zostaną zaproszeni do sześciomiesięcznego programu akceleracji” - wyjaśnił Józefowski.

Na uczestników czeka program akceleracyjny, dopasowany do ich potrzeb, z udziałem ekspertów technologicznych i biznesowych. Młode firmy mogą liczyć na usługi doradcze i mentorskie o wartości, a także na grant, np. na przetestowanie produktu i dostosowanie go do potrzeb odbiorców.

Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie w rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Cały projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Efektem wcześniejszego zaangażowania Tauronu w program Pilot Maker (akceleratorem była tam spółka techBrainers) jest m.in. zwiększenie skali testowania nowych technologii w obrębie koncernu.

Według wcześniejszych informacji techBrainers grupa Tauron w ramach Pilot Makera pozyskała od startupów i wdrożyła osiem nowatorskich technologii. Jedna z nich to system monitorowania odpływu mocy w sieci niskiego napięcia, co ma pozwolić na szybszą identyfikację awarii i sprawniejsze jej usunięcie, poprawiając pewność zasilania odbiorców.

Koncern zaangażował się też w uruchomiony pod koniec ub. roku program Pilot Maker Elektro ScaleUp, poświęcony współpracy korporacji ze startupami w dziedzinie elektromobilności. Według styczniowej informacji techBrainers Tauron pracował w nim m.in. nad biznesowym wykorzystaniem technologii blockchain (łańcuchy danych rozproszonych po różnych bazach) w procesie ładowania pojazdów elektrycznych.

