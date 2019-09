Celon Pharma uzyskał patent w Japonii na inhibitory FGFR i ich zastosowania

Duńska firma Orsted planuje wykorzystać 12-megawatowe turbiny wyprodukowane przez General Electric do projektów u wybrzeży Maryland i New Jersey. To najwyższe i najpotężniejsze turbiny wiatrowe, jakie kiedykolwiek powstały na świecie. Te gigantyczne wiatraki o wysokości 260 metrów są prawie tak wysokie, jak nowojorski wieżowiec Chryslera.