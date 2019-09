Jak poinformowały służby prasowe Komisji, nowa przewodnicząca Ursula von der Leyen podjęła w poniedziałek decyzję w sprawie kluczowych osób, mających odpowiadać za kształtowanie polityki informacyjnej unijnej egzekutywy.

Głównym doradcą ds. komunikacji w gabinecie nowej szefowej KE będzie jej dotychczasowy bliski współpracownik, którego do Brukseli zabrała z niemieckiego resortu obrony, Jens Flosdorff.

Choć jego wpływ na strategię PR będzie bardzo duży, to nie on będzie na pierwszej linii ognia pytań dziennikarskich. Praca w gabinecie przewodniczącej KE, czy któregokolwiek z komisarzy, to raczej praca w cieniu, a nie świetle kamer.

Twarzą nowej KE będzie Eric Mamer, który w latach 2012-2016 był wiceszefem gabinetu niemieckiego komisarza Guenthera Oettingera. Wcześniej w latach 2005-2012 był kierownikiem działu w Dyrekcjach Generalnych ds. Budżetu oraz ds. Komunikacji.

Dla brukselskich korespondentów z dłuższym niż 15-letnim stażem nie będzie on osobą nową. Mamer był już jednym z rzeczników KE. Było to jednak przed przystąpieniem Polski do UE (w latach 1999-2004). Francuz obecnie jest dyrektorem odpowiedzialnym za konkurencyjność i semestr europejski w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego KE.

Jego zastępczyni Dana Spinant to była dziennikarka rumuńskich telewizji, która w Brukseli pracowała też w European Voice i EUobserverze nie tylko w charakterze reporterki, ale też na stanowiskach edytorskich oraz wice naczelnej redakcji.

Obecnie jest dyrektorem odpowiedzialnym za budżet, komunikację i sprawy ogólne w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Wcześniej była kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za nielegalną migrację (2015-2017) i politykę antynarkotykową (2010-2014).

Zarówno Mamer, jak i Spinant zaczną pracę na nowych stanowiskach po objęciu urzędu przez Komisję von der Leyen. Zgodnie z traktatami powinno się to stać 1 listopada. Obecny zespół prasowy KE ma działać do końca mandatu Komisji Jean-Claude'a Junckera. Już wcześniej odszedł z niego główny rzecznik Margaritis Schinas, który jest greckim kandydatem na komisarza.

