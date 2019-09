We wtorek w Rzeszowie podpisane zostały umowy między 16 samorządami, które biorą udział w projekcie, a urzędem marszałkowskim, który odpowiada za całość inwestycji.

W trakcie uroczystości marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że budowa PKA to największy projekt kolejowy realizowany przez samorząd województwa.

Wartość całego projektu to ok. 550 mln zł, oprócz inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 300 mln zł, zakupione zostały już pociągi, które będą jeździć w ramach PKA.

Ortyl zaznaczył, że podpisane we wtorek umowy doprecyzowują inwestycje, które zostaną wykonane przez poszczególne samorządy.

„Wszyscy wiemy, jak istotny jest to projekt z punktu widzenia komunikacji i problemów z jakimi borykają się samorządy i ich mieszkańcy. Od Przeworska do Dębicy, od Kolbuszowej do Strzyżowa przez węzeł komunikacyjny w stolicy Podkarpacia będzie nas wiodła ta linia” – mówił marszałek.

W imieniu samorządowców głos zabrał m.in. wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński, który podziękował marszałkowi za podjęcie się roli lidera w tym projekcie.

Ustrobiński zwrócił uwagę, że budowa PKA to szansa na nowe miejsca pracy. Wyraził nadzieję, że po uruchomieniu kolei zmniejszy się ilość samochodów, które wjeżdżają do Rzeszowa. Podał, że obecnie jest to 146 tys. pojazdów dziennie.

„Myślę, że te umowy, które dziś podpisujemy mają jeszcze jeden ważny aspekt - przywracamy kolei jej dawną rangę. Siła przewozowa kolei jest dużo wyższa niż samochodów osobowych i na pewno wpłynie to na poprawę środowiska naturalnego” – stwierdził wiceprezydent.

Beneficjentem całego projektu budowy PKA jest samorząd województwa i to on odpowiada za całość jego realizacji. 16 gmin, które podpisały we wtorek umowy mają za zadanie stworzyć parkingi w systemie park and drive, utwardzić drogi dojazdowe, wybudować chodniki i postawić stojaki rowerowe.

Udział w projekcie bierze również PKP PLK, spółka zbuduje nowy odcinek linii kolejowej z Rzeszowa do lotniska w Jasionce. Wybuduje również nowe przystanki kolejowe. Umowa z PKP PLK zostanie podpisana wkrótce.

Wartość prac infrastrukturalnych związanych z budową PKA to ponad 300 mln zł, z tej kwoty ponad 208 mln zł stanowi dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna swoim zasięgiem obejmować będzie miejscowości wokół Rzeszowa i sięgać będzie na północy do miejscowości Kolbuszowa, na południe do Strzyżowa, na zachodzie do Dębicy, a na wschodzie do Przeworska. (PAP)

autor: Wojciech Huk