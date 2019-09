Newag przekazał PKP Cargo pierwszego Dragona z modułem dojazdowym



Gdańsk, 24.09.2019 (ISBnews) - PKP Cargo odebrało pierwszą z 31 lokomotyw elektrycznych z platformy Dragon, które dla przewoźnika produkuje Newag, poinformowali przedstawiciele spółek. Dostarczony egzemplarz należy do serii 7 maszyn zamówionych w konfiguracji ze spalinowym modułem dojazdowym.

"Dzisiaj celebrujemy zamówienie i odbiór pierwszej z 31 lokomotyw, w tym 7 z modułem dojazdowym i 24 dwusystemowych. Ten zakup będzie służył osiągnięciu silniejszej pozycji na rynkach krajowym i międzynarodowym" - powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, podczas uroczystości przekazania pojazdu na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako 2019.

"To pierwsza z lokomotyw z modułem dojazdowym, w tym roku jeszcze 7 zostanie dostarczonych" - dodał prezes Newagu Zbigniew Konieczek.

Podkreślił, że jego spółka produkuje dla PKP Cargo również pierwszą polską lokomotywę dwusystemową, która "w przyszłym roku stanie na torach", a w 2021 r., po uzyskaniu homologacji na sieć kolejową Czech i Słowacji zostanie przekazana przewoźnikowi.

"Te lokomotywy będą najwyższej jakości i w terminie" - zadeklarował Konieczek.

17 września Konsorcjum Newagu i spółki zależnej Newag Lease zawarło umowę z PKP Cargo na dostawę 31 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Wartość umowy wynosi 518,91 mln zł netto.

Dostawy lokomotyw zostaną wykonane w latach 2019-2022 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Przewiduje on dostawę w IV kwartale 2019 r. 7 szt. lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy; w 2021 r. 12 szt. lokomotyw w wersji dwunapięciowej i w 2022 r. kolejnych 12 szt. w wersji dwunapięciowej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)