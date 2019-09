Trump: premier W. Brytanii Boris Johnson nie powinien składać rezygnacji

Źródło: PAP

Prezydent Donald Trump skrytykował we wtorek brytyjską opozycję, która domaga się dymisji premiera Borisa Johnsona w związku z niekorzystnym dla niego wyrokiem brytyjskiego Sądu Najwyższego. "Mówię wam, znam go, on się nigdzie nie wybiera" - powiedział.