"Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję lidera transformacji energetycznej inwestując w nieemisyjne źródła wytwórcze, do których zaliczamy przede wszystkim wiatraki na morzu i program rozwoju paneli fotowoltaicznych. W programie offshore jesteśmy obecnie na etapie wyboru partnera spośród podmiotów, które złożyły wiążące oferty zakupu udziałów, natomiast w przypadku programu PV nawiązaliśmy już współpracę z wiodącymi właścicielami gruntów w Polsce, wśród których znajdują się m.in. Polskie Koleje Państwowe i KGHM Polska Miedź. Już teraz, spośród terenów własnych i partnerów, zidentyfikowaliśmy zasoby pozwalające na wybudowanie mocy fotowoltaicznych na poziomie ok. 750 MW – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Henryk Baranowski.

PGE w 2021 roku planuje pierwszy istotny przyrost mocy słonecznych. Celem PGE jest osiągnięcie 2,5 GW mocy fotowoltaicznych w perspektywie 2030 r.

PGE poinformowała też w komunikacie, że trwają prace na budowie inwestycji Klaster, czyli trzech lądowych farm wiatrowych (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh. Przewidziany okres eksploatacji farm to 25 lat, a okres wsparcia dzięki wygranej aukcji OZE – 15 lat. Jak podano, prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich farm planowane jest na koniec I kwartału 2020 r. Realizacja projektu ma pozwolić zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych grupy PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

Jak podała spółka, 30 września tego roku przekazany zostanie do eksploatacji blok energetyczny nr 6 w Elektrowni Opole. Z kolei zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem na budowie bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów wynosi ok. 92 proc. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2020 r.

Na przełomie 2019/2020 r. grupa zamierza rozstrzygnąć przetarg na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Wartość inwestycji może wynieść ok. 4 mld zł. Inwestycja przygotowywana jest do startu w aukcji mocy w 2019 r., co przekłada się na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji 1 stycznia 2024 r.(PAP Biznes)