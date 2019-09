GetBack przejściowo zawiesza raportowanie odzysków miesięcznych



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji z uwagi na utratę zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI i przejściową utratę dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, nie posiada niezbędnych danych do raportowania osiąganych odzysków miesięcznych, w związku z czym zawiesza podawanie do publicznej wiadomości wysokości odzysków miesięcznych do czasu otrzymania ww. danych, podała spółka.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)