Newag: W Polsce jest zapotrzebowanie na ok. 50 hybrydowych zespołów trakcyjnych



Gdańsk, 25.09.2019 (ISBnews) - Newag ocenia, że na polskim rynku pasażerskich przewozów kolejowych jest zapotrzebowanie na ok. 50 szt. pociągów hybrydowych, poinformował prezes Zbigniew Konieczek. Wczoraj spółka zaprezentowała pierwszy wyprodukowany w Polsce pojazd tego typu, który oprócz silników elektrycznych posiada też spalinowe; pozwala mu to poruszać się po zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych odcinkach sieci kolejowej.

"Myślę, że polski rynek powinien wchłonąć 50 takich pojazdów" - powiedział Konieczek podczas inauguracyjnego przejazdu hybrydowym zespołem trakcyjnym, który odbył się w ramach Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako 2019.

Prezes podkreślił, że 80% komponentów pojazdu zostało wyprodukowane w Polsce.

Zaprezentowana przez producenta hybryda to trójczłonowy zespół trakcyjny Impuls typu 36WEh. Może przewieźć ok. 330 pasażerów, w tym 160 na miejscach siedzących. Porusza się z prędkością maksymalną 160 km/h w trybie elektrycznym i 120 km/h w trybie spalinowym. Pojazd jest wyposażony w WiFi, klimatyzację, gniazdka elektryczne, porty USB oraz aplikację wyświetlającą trasę przejazdu.

Obecnie pojazd jest na etapie homologacji na polską sieć kolejową.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)