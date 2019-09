S&P obniżył długoterminowy rating mBanku do BBB z BBB+



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings obniżył długoterminowy rating kredytowy mBanku do BBB z poziomu BBB+ i rating RCR (rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji - ang. resolution counterparty rating) do BBB+ z poziomu A-. Rating krótkoterminowy został podtrzymany na poziomie A-2, podał bank. Perspektywę ratingu mBanku została zmieniona na rozwojową (ang. developing outlook) z negatywnej.

"W następstwie powyższej decyzji, długoterminowy rating kredytowy odpowiada obecnie poziomowi samodzielnej oceny mBanku (ang. SACP - stand-alone credit profile). Dotychczas rating długoterminowy był wyższy od samodzielnej oceny mBanku o jedno oczko. Wynikało to z przekonania S&P, że mBank jest dla Commerzbanku istotną strategicznie spółką zależną, co implikuje wysokie prawdopodobieństwo wsparcia w razie wystąpienia problemów. Agencja zweryfikowała to stanowisko w związku z komunikatem Commerzbanku o trwających pracach nad strategią Commerzbank 5.0, która przewiduje zbycie większościowego pakietu akcji mBanku" - czytamy w komunikacie.

Rozwojowa perspektywa ratingu oznacza, że agencja może podnieść, obniżyć lub potwierdzić oceny ratingowe w ciągu najbliższych 12–24 miesięcy, w zależności od rozstrzygnięcia procesu sprzedaży mBanku, podano także.

20 września Commerzbank poinformował, że opracował projekt nowej strategii, który zostanie zaprezentowany inwestorom 27 września. Projekt zakłada m.in. sprzedaż większościowego pakietu mBanku. Sprzedaż polskiego aktywa umożliwiłaby Commerzbankowi szybszą realizację strategii i związanych z nią inwestycji, a także na znaczące zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem o około 17 mld euro i uwolnienie kapitału własnego.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)