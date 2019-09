AAA Auto: Rynek aut używanych wzrośnie o ok. 10% w 2020 roku



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Rynek samochodów używanych w Polsce wzrośnie o około 10% w 2020 roku, przewiduje AAA Auto. W przeprowadzonej analizie wzięto pod uwagę dane podsumowujące ostatnie lata oraz bieżące informacje dotyczące liczby rejestracji nowych aut w Polsce, a także wchodzące w życie zaostrzone restrykcje Unii Europejskiej dotyczące emisji CO2 nowych aut.

Jak podaje europejska organizacja ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), w sierpniu w Polsce zarejestrowano 48,1 tys. nowych aut. Rok wcześniej było 56,7 tys. rejestracji, co oznacza spadek aż o 15%. Ponadto na początku 2020 roku w Unii Europejskiej wejdą w życie rygorystyczne przepisy określające limity emisji CO2 dla nowych samochodów, które będą mogły emitować maksymalnie 95 gramów CO2 na kilometr. Oznacza to, że producenci muszą dokonać zmian technicznych w silnikach, co wpłynie na wzrost cen nowych aut, poinformowano.

"Spodziewamy się wzrostu rynku samochodów używanych w 2020 roku, ponieważ podobne sytuacje obserwowaliśmy już wcześniej, gdy spadała sprzedaż nowych aut. W związku z tym, ostatnio sprzedaż naszej firmy wzrosła około 10%. Moim zdaniem zwiększy się grupa osób

planujących zakup nowego auta, która weźmie pod uwagę samochody używane prawie nowe, czyli w wieku do czterech lat. Uważam, że to bardzo dobry wybór, ponieważ są one dużo tańsze niż nowe, często doskonale wyposażone, a pod względem technologicznym spełniają

wyśrubowane normy ekologiczne i bezpieczeństwa" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

.

Według raportu AAA Auto opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w pierwszej połowie 2019 roku w Polsce pojawiło się 126 078 ofert sprzedaży samochodów używanych

w wieku do 4 lat i z przebiegiem do 40 tys. km, czyli prawie 9 tys. aut tej kategorii więcej niż w drugiej połowie 2018 roku. Polacy od stycznia do czerwca br. sprzedawali auta droższe i z mniejszym przebiegiem niż wcześniej. Najpopularniejszymi modelami w wieku do 4 lat oferowanymi na sprzedaż od początku roku były: Opel Astra, Ford Focus i Renault Clio, podano również.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o.

(ISBnews)