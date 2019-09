Jak wskazali autorzy zaprezentowanego w czwartek raportu "NetB@nk bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe", w drugim kwartale 2019 r. "istotnie wzrosła liczba klientów, którzy aktywnie korzystają z bankowości poprzez internetowe kanały dostępu".

Zaznaczono, że ich liczba "po raz pierwszy przekroczyła 18 milionów i była wyższa o 3,5 proc. od wartości sprzed trzech miesięcy". Dodano, że wzrost odnotowano także w przypadku liczby użytkowników aplikacji mobilnych banków, których było 9,5 mln.

To wynik wyższy względem I kwartału 2019 r. o 5,52 proc., a nominalnie o 496 tys. - wyliczono. "W ciągu minionego roku bankowość mobilna w Polsce urosła pod względem aktywnych użytkowników o 31 proc., co oznacza całkowitą liczbę 2,25 mln nowych użytkowników. Tym samym, już 52,4 proc. aktywnych użytkowników bankowości internetowej korzysta z banku również lub tylko za pomocą telefonu lub tabletu" - podał ZBP.

W II kwartale 2019 r. nastąpiła też istotna zmiana w zakresie statystyk bankowości elektronicznej gromadzonych przez ZBP - wyjaśnił Związek w czwartkowym komunikacie. "Liczba rachunków klientów indywidualnych, mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła – według nowej metodologii - 36,65 mln i nominalnie była niższa od wartości odnotowanej w poprzednim kwartale o ponad 2 mln" - wskazano.

ZBP wyjaśnił, że zmiana ta nie wynika z gwałtownego spadku liczby umów, ale innej niż dotychczas metodologii raportowania przez PKO BP, "który jako klientów bankowości internetowej klasyfikuje tylko te osoby, które posiadają aktywną relację produktową, nie zaś wszystkie, które mają podpisaną umowę o korzystanie z kanału internetowego".

"Sytuacja w obszarze bankowości internetowej w II kwartale nie odbiega znacząco od tendencji obserwowanych do tej pory. W dalszym ciągu mamy do czynienia z organicznym wzrostem i postępującym nasyceniem rynku wśród klientów indywidualnych" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński. Zaznaczył, że trudno jeszcze ocenić, jaki wpływ na ten obszar będzie miała dyrektywa PSD2, bo dane z raportu NetB@nk obejmują okres od kwietnia do czerwca bieżącego roku.

Obowiązująca od 14 września przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej dotyczą regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS) w sprawie m.in. tzw. silnego uwierzytelnienia klienta, by zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami. Unijna dyrektywa PSD2 przewiduje, że za zgodą klienta banki mają zapewnić dostęp do jego rachunków płatniczych licencjonowanym, zewnętrznym podmiotom, czyli innym bankom, twórcom programów i aplikacji finansowych, serwisom płatniczym – określanym jako TPP (third party providers).

"Silne uwierzytelnianie wymagające od klientów dodatkowego zaangażowania przy logowaniu może w niektórych przypadkach stanowić barierę dla korzystania z wielu rachunków lub wpłynąć na częstotliwość wchodzenia do serwisów internetowych banków, jednak nie spodziewamy się znaczącego odpływu klientów bankowości internetowej w dłuższej perspektywie" - ocenił Kiciński.

Według ZBP, klienci sektora MŚP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej mieli łącznie 2,77 mln. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku wyniosła natomiast 1,65 mln. Oznacza to niewielki wzrost w obu kategoriach - odpowiednio o 0,82 proc. i 2,92 proc. w ujęciu kwartalnym.

"W obszarze transakcji bezgotówkowych, w danych za II kwartał 2019 roku dotyczących systemów rozliczeniowych Elixir i Express Elixir widać powrót wzrostowego trendu w zakresie wartości i liczby operacji" - wskazał ZBP. Dodał, że w przypadku zwykłych przelewów realizowanych poprzez Elixir, liczba operacji wzrosła o 1,16 proc., a ich wartość była o 5,89 proc. wyższa. W systemie przelewów natychmiastowych wzrosty w tych kategoriach wyniosły odpowiednio 23,39 proc. i 16,15 proc. - podano.

