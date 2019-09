ING udostępnił mobilną płatność Garmin Pay dla posiadaczy kart debetowych



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski udostępnił mobilną płatność Garmin Pay swoim klientom posiadającym karty debetowe Visa zbliżeniowa, podał bank. Do końca roku bank planuje rozszerzenie usługi o karty kredytowe.

"Płatności Garmin Pay to wygodne rozwiązanie dla osób, które lubią aktywność fizyczną. Zegarki Garmin znane są szczególnie wśród biegaczy. W ING Banku Śląskim chcemy dostarczać naszym klientom jak najwygodniejsze metody płatności, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Stale rozwijamy nasze usługi, na każdym etapie weryfikując oczekiwania naszych klientów" - powiedziała dyrektor Centrum Bankowości Codziennej w ING Banku Śląskim Barbara Borgieł-Cury, cytowana w komunikacie.

Aby móc płacić zegarkiem Garmin, należy pobrać aplikację Garmin Connect z AppStore (telefony z systemem IOS) lub Google Play (telefony z systemem Android) i połączyć z nią swój zegarek, a następnie utworzyć portfel Garmin Pay razem z czterocyfrowym hasłem do portfela. Ostatnim etapem jest dodanie karty do portfela Garmin Pay, podano także.

"Klienci ING Banku Śląskiego mogą kupić wybrane modele zegarków z funkcją Garmin Pay do 30% taniej" - czytamy dalej.

Oferowane przez bank płatności mobilne obejmują także: Blik, Apple Pay, Google Pay, zbliżeniową kartę w telefonie Visa i Mastercard oraz kartę zbliżeniową w formie naklejki, np. na telefon, podano w materiale.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)