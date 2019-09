Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Cerrad kontroli nad Ceramiką Nową Galą, podał Cerrad.



"Bardzo się cieszę, że postępowanie antymonopolowe zostało przeprowadzone tak sprawnie i zakończyło się wydaniem zgody prezesa UOKiK na planowaną transakcję. W przypadku powodzenia wezwania, pozwoli nam to płynnie przejść do kolejnego etapu, jakim jest wycofanie Ceramiki Nowej Gali z obrotu giełdowego, a następnie przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji spółki oraz jej pełnej integracji z naszą firmą" - powiedział prezes Cerradu Paweł Bąk, cytowany w komunikacie.



Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków trwającego właśnie wezwania na 100% akcji Ceramiki Nowej Gali, ogłoszonego przez Cerrad na początku września. Cerrad oferuje 0,75 zł za każdą akcję Ceramiki Nowej Gali, co oznacza 19% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane do 23 października 2019 r., przypomniano w materiale.



Cerrad to polski producent płytek gresowych i klinkierowych. Łączne moce produkcyjne firmy wynoszą 12 mln m2 płytek rocznie. W 2018 r. przychody firmy przekroczyły 250 mln zł.



Ceramika Nowa Gala jest spółką dominującą grupy kapitałowej Ceramika, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Główną działalnością grupy Ceramika jest produkcja i hurtowa sprzedaż płytek ceramicznych i gresów.



(ISBnews)