Budimex ma umowę na rozbudowę szpitala w Lublinie za 96,4 mln zł brutto



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Budimex i Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego nr 1 w Lublinie podpisały umowę na rozbudowę szpitala o nowy budynek obejmujący m.in. nowy blok operacyjny, SOR, oddział intensywnej terapii oraz zakłady diagnostyki i laboratoria, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 96,4 mln brutto. Termin realizacji to 14 miesięcy.

Jest to kolejny duży obiekt szpitalny realizowany przez Budimex. W zeszłym roku największy polski generalny wykonawca budowlany zrealizował m.in. szpital kliniczny w Białymstoku i pierwszy wybudowany od podstaw po II wojnie światowej szpital psychiatryczny w Ząbkach pod Warszawą oraz centrum medycyny nieinwazyjnej w Gdańsku. Firma realizuje także obecnie nowy zespolony szpital wojewódzki w Toruniu i Centrum Onkologii w samym Lublinie, podano.

"Nowy blok lubelskiego szpitala będzie nowoczesnym obiektem, który zrealizujemy w bardzo krótkim terminie. Mamy bardzo duże doświadczenie i know-how w realizowaniu inwestycji medycznych o wysokiej jakości wykonania. Region lubelski dynamicznie inwestuje w swoją infrastrukturę. Przekłada się to zauważalnie na rozwój całego regionu. Czujemy się mocno związani z tym miejscem. Jesteśmy obecni na budowach w Chełmie i na S19 Via Carpatia. W samym Lublinie realizujemy też takie kontrakty, jak Park Ludowy czy Rewitalizacja Śródmieścia Biłgoraj" - powiedział prezes Budimeksu Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Budynek G-16 zaprojektowany jest na ośmiu kondygnacjach (od poziomu -1 do poziomu +6) wraz z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych wyniesionych nad ostatnią kondygnację.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)