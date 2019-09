Echo rozpoczęło sprzedaż kolejnych 149 mieszkań w łódzkiej Fuzji



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Echo Investment rozpoczęło sprzedaż 149 lokali w drugim budynku mieszkalnym inwestycji Fuzja w Łodzi, podała spółka.

"Do oferty wprowadziliśmy mieszkania w drugim budynku, który będzie gotowy pod koniec przyszłego roku. Pierwsi mieszkańcy będą się mogli do nich wprowadzić na początku 2021 roku. Fuzja to coś więcej niż typowe osiedle mieszkaniowe, to miejsce które łączy wszystkich poprzez przyjazną, otwartą przestrzeń, w której będzie można mieszkać, pracować i spędzać wolny czas z bliskimi. Chcemy, żeby to było wygodne miejsce do życia, dlatego łączymy tu różnorodne funkcje: mieszkania, biura, usługi - m.in. sklepy i restauracje. Tworzymy place miejskie, alejki oraz tereny zielone. W mieszkaniach, budynkach oraz w całej Fuzji wprowadzamy szereg udogodnień, na przykład rozwiązania smart living w apartamentach, ładowarki elektryczne, czy usługi car sharingu" - powiedział dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Dawid Wrona, cytowany w komunikacie.

Obecnie deweloper realizuje budowę I etapu, w którym powstają dwa budynki mieszkaniowe B01 i B02 z 274 lokalami łącznie. Mieszkania o powierzchniach od 29 m2 do 138 m2 można łączyć, przypomniano.

Cały projekt przy ul. Tymienieckiego tworzyć będzie 20 budynków o różnorodnych funkcjach, z czego 14 to zaadoptowane budynki historyczne.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)