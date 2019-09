Jak Polacy podchodzą do pieniędzy?

Czy jest jakaś cecha charakteryzująca Polaków, jeśli chodzi o podejście do pieniędzy? - Jest niewiele badań międzynarodowych, które porównywałyby różne kraje i dobrze wyjaśniały przyczyny różnic w zachowaniach. Mamy wciąż sporą grupę posługującą się gotówką, dużo większą niż w wielu innych krajach zachodnich. Ale są też kraje - np. Włochy, gdzie gotówka cały czas króluje. Wiemy, że bardzo dobrze zaakceptowaliśmy płatności gotówkowe – mówi w studiu DGP prof. Dominika Maison.

Jak podkreśla ekspertka, dużo większe znaczenie od różnic w zachowaniach ludzi mają jednak pewne cechy osobowości. Te zależności widać we wszystkich krajach, one nie są uwarunkowane kulturowo. - Okazuje się, że ogromne znaczenie w zachowaniach finansowych ma tzw. perspektywa czasowa. To znaczy, czy w swoich zachowaniach myślimy o przyszłości, czy też jesteśmy skoncentrowani na teraźniejszości.

– Przeceniamy trochę doświadczenia pokoleniowe. Okazuje się, że dużo większy wpływ zaczynają mieć cechy psychologiczne. Oczywiście młodsze pokolenia są bardziej otwarte na nowe technologie niż starsze, ale w tej chwili ta granica to już nie jest 40 lat, tylko 60 lal - mówi nasza rozmówczyni. - Jeśli mówimy o takich rzeczach, jak skłonność do oszczędzania, jest ona w miarę równa we wszystkich pokoleniach – dodaje profesor. Podobnie jest w przypadku poziomu materializmu czy rozrzutności.

