Ekspertka Fundacji Batorego: W Chinach powstaje cyberautorytaryzm

"Technologie wpływają na jakość demokracji ale też stabilność autorytaryzmu" - mówi Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Patrzymy na Chiny i tam powstaje coś, co możemy nazwać cyberautorytaryzmem. Jednostka jest inwigilowana i do jej kontroli wykorzystuje się technologie. Sprzedają to know-how dziesiątkom krajów" - dodaje.

Zauważa jednak, że technologia potrafi też podważyć autorytaryzmy.

Zobacz całą rozmowę: