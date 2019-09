Zandberg zapytany w radiu ZET , ilu kandydatów jego partii może dostać się do Sejmu z list ugrupowań lewicowych (KW SLD z którego list startują kandydaci do Sejmu SLD, Wiosny i Lewicy Razem, startujący ze wspólnym logo "Lewica"), odpowiedział, że to zależy od rezultatu komitetu. "Wierzę, że wynik Lewicy będzie bardzo dobry, bo czujemy, że ludzie wiążą nadzieję z tym, że Lewica ma już nie tylko racje, ale ma też siłę" - zaznaczył.

Według Zandberga wynika z tego, że lewica może mieć 60-80 posłów. "To oznaczać może, że koło bądź klub Razem będzie miał kilkunastu posłów. Ale to zależy od Polek i Polaków. Ja nie będę zgadywać i mówić, jak to się wydarzy" - powiedział.

Dopytywany, czy Lewica Razem będzie miała oddzielne koło, Zandberg odparł: "My jesteśmy umówieni na to, że jesteśmy różnorodni, i nie będziemy udawali, że tej różnorodności nie ma. Myślę, że tę różnorodność Polacy nagrodzili, bo pokazaliśmy, że różniąc się, potrafiliśmy się dogadać co do wspólnego programu".

Pytany, czy największym beneficjentem wspólnego startu, jest lider SLD Włodzimierz Czarzasty, Zandberg odpowiedział, że jego zdaniem największymi beneficjentami są centrolewicowi i lewicowi wyborcy. Z kolei na uwagę, że to SLD dostanie całą subwencję, odparł, że "celem partii politycznej jest to, żeby reprezentować swoich wyborców".

Zandberg przyznał, że w wyborach do Sejmu zagłosuje na siebie. W przypadku wyborów do Senatu zaznaczył, że zastanawia się. "Oferta jest różnorodna i w tej ofercie są kandydaci i kandydatki, do których mojemu sercu jest bliżej, ale są też tacy, do których mojemu sercu jest dalej" - stwierdził.

"Powiem natomiast bardzo uczciwie i jasno, że gdybym w okręgu nr 44 senackim się znalazł, to wziąłbym zaświadczenie wyborcze i zagłosował w innym okręgu" - podkreślił polityk. "Chyba nie skusiłbym się na oddanie głosu na ministra Kazimierza Ujazdowskiego (kandydata KO - PAP)" - dodał. W tym okręgu poza Ujazdowskim startują lider Obywateli RP Paweł Kasprzak oraz Marek Rudnicki z PiS.(PAP)