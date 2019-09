Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferro zatwierdziła nowy podział ról w zarządzie spółki. Z dniem 1 października stanowisko prezesa zarządu, dyrektora generalnego (CEO) obejmie Wojciech Gątkiewicz, a Aneta Raczek będzie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora operacyjnego (COO), podała spółka. Role pozostałych członków zarządu - Olgi Panek, Zbigniewa Gonsiora i Vladmira Šilda - pozostały niezmienione.



"Zmiana naszych ról w zarządzie Ferro ma bezpośredni związek z realizacją opracowanej przez nas wspólnie Strategii F1. Wojciech Gątkiewicz aktywnie uczestniczył w pracach nad strategią rozpoczętych w 2018 r., a od marca br. jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny jest za jej wdrożenie i rozwój grupy. Dzięki temu przejęcie stanowisk przebiega płynnie, a wszystkie obszary działalności Ferro są odpowiednio zaplanowane i zarządzone. Zarząd w nieco zmienionej konfiguracji wraz z całym zespołem intensywnie pracuje nad dalszym wzrostem biznesu grupy oraz skuteczną realizacją i implementacją Strategii F1. Liczymy, że w kolejnych okresach będziemy mogli pochwalić się dalszymi pozytywnymi efektami tej pracy, kontynuując dynamiczny rozwój Ferro" - powiedziała Raczek, od 1 października wiceprezes zarządu, COO Ferro, cytowana w komunikacie.



Aneta Raczek w zarządzie Ferro zasiada od 2005 roku, od roku 2007 - jako prezes. W tym czasie odpowiadała za realizację i nadzorowała szereg projektów o charakterze rozwojowym, dzięki którym Grupa Ferro osiągnęła pozycję jednego z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Za jej kadencji grupa m.in. przejęła czeską spółkę Novaservis, zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i rozwinęła działalność zagraniczną, której udział

w sprzedaży ogółem sięga obecnie 62%, przypomniano.



"Przejęcie od Anety Raczek sterów w Ferro to dla mnie duża motywacja do dalszego działania na rzecz rozwoju biznesu grupy oraz wzrostu wartości dla akcjonariuszy. To także wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której wszyscy się zobowiązujemy. Silna pozycja rynkowa Ferro stanowi mocny fundament pod dalsze wzrosty skali działalności według założeń Strategii F1. Podtrzymujemy długoterminowe cele i szacunki, zakładające osiągnięcie przez grupę w 2023 roku skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA w wysokości około 90 mln zł. Wartości te nie uwzględniają wpływu potencjalnych projektów z zakresu M&A, które również są elementem przyjętej strategii. Jako zespół jesteśmy zdeterminowani, by najbliższe 5 lat było kolejnym okresem wzrostów i sukcesów biznesowych Ferro - dodał Wojciech Gątkiewicz, od 1 października prezes zarządu, CEO Ferro.



Wojciech Gątkiewicz powołany został do zarządu Ferro 11 marca 2019 roku jako wiceprezes zarządu - dyrektor strategii i rozwoju Ferro odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii F1 grupy oraz jej rozwój.



"Rada nadzorcza bardzo docenia wkład Anety Raczek w dotychczasowy rozwój Ferro. Dziękujemy za jej ogromne zaangażowanie w budowę wiodącej pozycji grupy w regionie. To dla nas niezmiernie ważne, że Aneta Raczek w roli wiceprezesa zarządu kontynuować będzie realizację i nadzór nad bardzo istotnymi procesami operacyjnymi w grupie, np. w obszarze rozwoju rynków eksportowych, co wynika z jej wieloletniego doświadczenia i zbudowanych relacji. W Strategii F1 wyznaczyliśmy kolejne ambitne zadania i chcemy, aby Grupa Ferro jeszcze mocniej wykorzystała swój potencjał i szanse rynkowe. Wojciech Gątkiewicz, jako prezes zarządu, będzie odpowiedzialny właśnie za te obszary strategiczne. W naszej opinii, gwarantuje to skuteczną realizację Strategii F1, co jest priorytetem grupy na najbliższe lata" - podsumował przewodniczący rady nadzorczej Ferro Jacek Osowski.



Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2018 r. miało 405,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)