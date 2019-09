Jest to rozwiązanie podobne, jak w Rosji wprowadzono już w obwodzie kaliningradzkim i na Dalekim Wschodzie. Aby uzyskać wizę do Petersburga, nie będą potrzebne zaproszenia ani zaświadczenia o rezerwacji hotelowej, a jedynie wniosek wypełniony drogą elektroniczną na specjalnej stronie internetowej MSZ Rosji i zdjęcie w formacie elektronicznym.

E-wizy są jednokrotne i dotyczą trzech typów wiz: turystycznej, biznesowej i humanitarnej, tak więc wizyta w Petersburgu musi odpowiadać tym celom; na pobyt innego rodzaju trzeba ubiegać się o wizę zwykłą.

Wniosek elektroniczny należy złożyć nie wcześniej niż 20 dni i nie później niż cztery dni przed planowaną podróżą. Po złożeniu wniosku wiza jest wydawana w terminie do czterech dni kalendarzowych, bez pobierania żadnych opłat. Informacja o uzyskanej wizie przychodzi na wskazany adres poczty elektronicznej i należy ją wydrukować lub np. zachować w smartfonie. Na przejściu granicznym wystarczy okazanie potwierdzenia o e-wizie funkcjonariuszowi straży granicznej.

E-wiza umożliwi wjazd do Rosji przez przejścia graniczne położone na terenie Petersburga i obwodu leningradzkiego: lotnicze, morskie, samochodowe i piesze. Na razie nie jest możliwy wjazd z taką wizą przez przejścia kolejowe. Wiza umożliwi pobyt tylko w tym regionie i wyjechać z niego należy także przez przejścia graniczne na jego terenie.

Są to przejścia na lotnisku Pułkowo w Petersburgu, w portach morskich: Wysock (obwód leningradzki), Port Wielki - Dworzec Morski Sankt-Petersburg (Petersburg), Port Pasażerski Sankt-Petersburg (Petersburg), przejścia samochodowe: Iwangorod, Torfjanowka, Brusnicznoje, Swietogorsk oraz przejście piesze Iwangorod. Są one położone na granicach obwodu leningradzkiego i dwóch państw Unii Europejskiej: Finlandii i Estonii.

W 2018 roku Petersburg odwiedziło około ośmiu milionów turystów i oczekuje się, że z e-wizami ich liczba może przekroczyć dziewięć milionów.

Tymczasem we wrześniu władze portu lotniczego Pułkowo poinformowały, że zwróciły się do ministerstwa transportu Rosji o nadanie wolności lotniczych, które umożliwiłyby przyciągnięcie do Petersburga zagranicznych przewoźników. Decyzja jednak na razie nie zapadła.

>>> Czytaj też: Filipiny to lekcja dla Polski? Zobacz, co się dzieje z państwami na granicy stref wpływów