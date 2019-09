Polenergia: Termin sprzedaży Polenergii Bałtyk I przesunięty do 31 XII



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Polenergia zawarła aneks nr 1 do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej - Polenergia Bałtyk I - zawartej z Wind Power AS, podała Polenergia. Na mocy aneksu termin zawarcia umowy przyrzeczonej (tzw. long-stop date) wskazany w umowie przedwstępnej został ustalony na 31 grudnia 2019 r.

20 grudnia 2018 r. Polenergia poinformowała, że zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Umowa przedwstępna została zawarta w związku z wykonaniem opcji na zakup udziałów spółki zależnej. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów to 33 351 813 zł.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)