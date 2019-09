PGNiG zakłada wydobycie 3,9-4 mld m3 gazu ziemnego w Polsce w br.



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada wydobycie ok. 3,9-4 mld m3 gazu ziemnego w Polsce w 2019 r., poinformował ISBnews.tv prezes Piotr Woźniak. Łącznie w tym roku spółka powinna wykonać 30-31 odwiertów.

"W tym roku powinniśmy mieć ok. 30 mln baryłek węglowodorów rocznie, tzw. baryłek ekwiwalentnych, czyli w przeliczeniu na baryłkę ropną, bo tak to się liczy. Gazu będzie tak jak w zeszłym roku prawdopodobnie 4 mld m3, może lekko niżej np. 3,9 mld m3" - powiedział Woźniak w rozmowie z ISBnews.tv podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 w Siedlcach. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.

Prezes podkreślił jednak, że polskie złoża się wyczerpują, choć spółka co roku dokumentuje kolejne, ale od dokumentacji do produkcji mija dużo czasu i konieczne są duże nakłady finansowe.

PGNiG planuje w Polsce wykonać ok. 30 lub 31 odwiertów w 2019 r.

"W tym roku [odwiertów] będzie 30 albo 31. Są one w 2 głównych rejonach wydobywczych i poszukiwawczych w Polsce, na Podkarpaciu i Wielkopolsce. Rejony się nie zmieniły, do tych 2 zasadniczych rejonów wydobywczych doszły jeszcze wiercenia na Śląsku, które wykonujemy w związku z projektem Geo-Metan, odmetanowanie pokładów węgla jest ogromnym rezerwuarem metanu i korzystamy z tego, to jest koncesja Międzyrzecze, w gminie Miedzna niedaleko Pszczyny. Rozwijamy tam swoją aktywność zgonie z planem. Górny Śląsk powoli wyrasta na trzecie istotne miejsce wydobycia, przede wszystkim gazu ziemnego w Polsce" - wskazał także Woźniak.

Pod koniec lipca PGNiG podawał, że jego krajowe wydobycie gazu ziemnego wzrośnie z 3,9 mld m3 w 2019 i 2020 roku do 4 mld m3 w 2021 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

