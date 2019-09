Źródło: PAP

Historycznie niski poziom stopy bezrobocia notowany w Polsce trzeci miesiąc z rzędu jest jednym z najniższych w całej UE - wskazało MPiT w komentarzu do poniedziałkowych danych Eurostatu. Sprzyja to popytowi konsumpcyjnemu i inwestycyjnemu, co stanowi pozytywną prognozę na przyszłość - dodano.