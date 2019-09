WIG20 stracił 0,6 proc. do 2.173,29 pkt., WIG zniżkował 0,6 proc. do 57.320,30 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,7 proc. do 3.701,37 pkt., a sWIG80 spadł 0,7 proc. do 11.484,02 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 610 mln zł, z czego 496 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję poniżej piątkowego zamknięcia i pogłębiał spadki do ok. godz. 13.00, po czym wszedł w trend boczny z ok. 10-punktowym przedziałem wahań.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki – najsilniej zniżkowały akcje czeskie i rosyjskie, których indeksy straciły 1,0 proc.

DAX zyskał 0,39 proc., a zwyżkował 0,42 proc. o godz. 17.05.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW – o 5,2 proc., mBank – o 4,2 proc. i Alior Bank – o 3,0 proc.

Największe wzrosty wśród spółek z WIG20 odnotowały: PGE – o 2,4 proc., Tauron – o 1,1 proc. i PKN Orlen – o 0,9 proc. Zyskał również kurs Play – o 0,4 proc.

Przed rozpoczęciem poniedziałkowych notowań agencja Bloomberg podała, że analityk Erste Group Nora Nagy podwyższyła rekomendację dla akcji Play do „kupuj” z „trzymaj”, zmieniając cenę docelową do 32,6 zł z 26,5 zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 48,6 proc., Ursusa – o 45,4 proc., Boombit – o 19,3 proc. i Polnordu – o 11,8 proc.

Przed otwarciem poniedziałkowej sesji Ursus podał, że Enerkon Solar International zerwał negocjacje dotyczące udzielenia finansowania spółce Ursus Bus.

Tuż przed zakończeniem notowań PAP Biznes poinformował, że Enerkon Solar International złożył do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zawiadomienie o nieprawidłowościach w Ursus Bus, co potwierdziła rzecznik prasowa KWP w Lublinie podinsp. Renata Laszczka-Rusek.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Eko Export - wzrost o 14,9 proc., ML System – o 9,1 proc. i Datawalk – o 7,7 proc.

Podczas poniedziałkowej sesji Eko Export poinformował, że według wstępnych wyliczeń przychody netto ze sprzedaży za III kw. 2019 roku wyniosły 12 502 tys. zł i były wyższe o ok. 54 proc. rdr.

Cena akcji Datawalk przekroczyła 50 zł, po raz pierwszy od września 2015 roku – od początku roku kurs informatycznej spółki zwyżkował o ok. 103 proc.

W trakcie poniedziałkowej sesji Datawalk podał, że wyemituje do 327 tys. nowych akcji po 46 zł za sztukę - emisja o charakterze prywatnym, z wyłączeniem prawa poboru, skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych.

Oprócz tego spółka zaraportowała podczas notowań, że zawarła umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym na wdrożenie zastosowania związanego z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym.