Źródło: PAP

Policja w Hongkongu postrzeliła jednego z protestujących ostrą amunicją - podał we wtorek dziennik "South China Morning Post", powołując się na anonimowe źródła. Według publicznej stacji RTHK mężczyzna z raną klatki piersiowej był przytomny, gdy zabierano go do szpitala.