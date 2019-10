Eurocash: Nie zapadły żadne decyzje dot. zmian właścicielskich we Frisco



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Eurocash - jako mniejszościowy akcjonariusz Frisco - uważa się za "naturalnego partnera" do rozmów na temat przejęcia pakietu walorów tej spółki od funduszy MCI, ale na razie żadne konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły, podał Eurocash, odnosząc się do złożenia przez spółkę do UOKiK wniosku w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco.

"Już w 2014 r., kiedy zostaliśmy mniejszościowym akcjonariuszem Frisco SA, informowaliśmy, że w przyszłości możemy odkupić pozostałe akcje od funduszy MCI. Jesteśmy więc naturalnym partnerem do rozmów na ten temat, ale na ten moment żadne konkretne decyzje nie zapadły" - czytamy w komentarzu spółki, podpisanym przez rzecznika prasowego Jana Domańskiego.

Eurocash złożył 30 września wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Frisco.

Jak podał Urząd, przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash akcji w kapitale zakładowym Frisco.

Działalność prowadzona przez Frisco koncentruje się na detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku na obszarze Warszawy oraz sąsiadujących gmin.

Eurocash podał w raporcie za I półr. br., że posiada 44,03% akcji Frisco, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

Jak podała wcześniej Grupa MCI, supermarket Frisco.pl, znajdujący się w portfelu Funduszu MCI.TechVentures, zanotował w 2018 r. wzrost sprzedaży o 32,4% do 96,53 mln zł.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)