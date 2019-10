Klin podatkowy to różnica między łącznym kosztem zatrudnienia pracownika a wypłacaną pensją netto. W Polsce jego wysokość to ok. 36 proc., czyli blisko średniej OECD. Według raportu OECD nietypowe było to, że klin niewiele różnił się dla tych zarabiających najmniej i tych zarabiających dobrze.

"Obniżymy klin dla mniej zarabiających o 1,5 proc., strategią rządu jest wyrównywanie dochodów" - powiedział Kościński. Wiceminister dodał, że ci lepiej zarabiający będą mieli obniżony klin o 1 proc. Na wysokość klina składa się, oprócz stawki podatkowej i reszty danin, także kwota kosztów uzyskania przychodu, a ta wzrośnie dwukrotnie - dodał.

