Brytyjskie MSZ: użycie siły w Hongkongu nieproporcjonalne do sytuacji

Źródło: PAP

Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab powiedział we wtorek, że użycie ostrej amunicji przez hongkońską policję było nieproporcjonalne do sytuacji. We wtorek w byłej brytyjskiej kolonii postrzelony został nastoletni uczestnik demonstracji.