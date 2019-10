"To, czego chce cały świat, to spokojne i rozsądne potraktowanie tematu i pójście dalej. I właśnie dlatego 31 października wychodzimy z UE, niezależnie od wszystkiego. Doprowadźmy brexit do końca. Możemy, musimy i zrobimy to" - mówił Johnson w przemówieniu kończącym odbywającą się konferencję programową Partii Konserwatywnej.

Zapewnił, że rozwiązaniem, do którego dąży jego rząd jest wyjście z UE z porozumieniem, ale zarazem Wielka Brytania jest gotowa na brak umowy.

