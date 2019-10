Wartość aktywów Quercus TFI spadła m: m do 2,54 mld zł na koniec września



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 544 mln zł na koniec września, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 595,3 mln zł

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 042,4 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 75,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,

- 56,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,

- 58,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,

- 190,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 19,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,

- 59,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,

- 41,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano również.

"Ostatni miesiąc przyniósł częściowe odwrócenie tendencji sierpniowych, czyli poprawę na rynkach akcji oraz korektę cen obligacji i złota. Amerykańskie indeksy znalazły się nawet w pobliżu szczytów hossy. Od początku roku S&P500 wzrósł o 18,7%, a niemiecki DAX o 17,7%.

Na warszawskiej GPW odbicie notowań było widoczne głównie w segmencie dużych spółek. Przykładowo mBankowi pomogła informacja o wystawieniu tej instytucji na sprzedaż przez właściciela – Commerzbank. Po 9 miesiącach WIG20 spadł o 4,5%, a WIG o 0,6%. Gorzej tym razem zachowywały się średnie i mniejsze polskie spółki, które odczuwały brak popytu ze strony inwestorów, częściowo prawdopodobnie związany z obawami o wzrost kosztów pracy w kolejnych latach (rządowa zapowiedź wzrostu płacy minimalnej). Mimo tego sWIG80 urósł od

początku roku o 8,6%. Wrzesień był korekcyjnym okresem dla obligacji i złota. Rentowność 10-letnich instrumentów niemieckich wzrosła do -0,57%, amerykańskich do 1,67%, a polskich do 2,00%. Ceny surowców wahały się. Ropa, mimo ataku na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, kosztowała mniej niż przed miesiącem, bo 54 dolary (+19% w br.), a miedź 2,58 dolarów (-2%). Złoto skorygowało się do 1.473

dolarów (+15%). Utrzymywała się słabość naszej waluty, co można wiązać z oczekiwanym na 3 października wyrokiem TSUE w sprawie kredytów hipotecznych w CHF. Dolar kosztował 4,01, euro 4,37, a frank 4,02" - skomentował prezes Quercus TFI Sebastian Buczek, cytowany w komunikacie.

Wg niego, kluczową kwestią pozostaje rozstrzygnięcie czy będziemy na świecie mieć tylko spowolnienie, czy recesję. Dane makro na razie potwierdzają słabnięcie kondycji globalnej gospodarki.

"Banki centralne robią jednak, co mogą, by uchronić inwestorów przed negatywnym scenariuszem. Zgodnie z oczekiwaniami Fed i ECB obniżyły stopy we wrześniu. Otwartą sprawą pozostaje to czy na wysokości zadania staną również politycy (negocjacje USA-Chiny, Brexit). Jeśli tak, jest szansa na pozytywny rozwój wydarzeń w kolejnych miesiącach. Paradoksalnie prawdopodobieństwo tego scenariusza zwiększyło się w ostatnich tygodniach. Prezydent D. Trump będzie musiał postępować ostrożniej niż dotychczas, na co wpływ mieć będzie rozpoczęta przez Demokratów procedura usunięcia go ze stanowiska. W przypadku polskiego rynku istotnym wydarzeniem będzie rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych 13 października. Nie spodziewamy się niespodzianek. Polskie akcje są tanie, czekamy na kapitał, który powinien zacząć pojawiać się na GPW w listopadzie, wraz z napływami środków do PPK. Mamy tylko nadzieję, że negatywnymi pomysłami już po wyborach nie zaskoczą z kolei nasi politycy. Reasumując, wrzesień był okresem częściowej korekty wydarzeń sprzed miesiąca, czyli umocnienia akcji i osłabienia notowań obligacji oraz złota. W październiku oczekujemy podwyższonej (jak zwykle

jesienią) zmienności na rynkach" - wskazał Buczek.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)